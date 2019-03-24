Череповец увеличит количество отделов полиции

По примеру Вологды в Череповце также увеличат количество отделов полиции. В городе появится третий отдел, о чем рассказал начальник горуправления МВД А. Суманеев.



Открытие еще одного отдела в Вологде показало сокращение времени выезда на происшествия, улучшение взаимодействия правоохранителей с населением. Также это позволило немного снизить нагрузку на сотрудников, повысить производительность работы.



Но в Череповце новый отел откроют не раньше чем через три года. Для него выбрано место в Зашекснинском районе на пересечение ул. Рыбинской и ул. Монтклер. Это будет новое здание.



Зашекснинский микрорайон для строительства здания выбран по причине его активного развития, расширения жилой застройки. Его население постоянно растет, а значит, увеличивается нагрузка на правоохранительные органы. Сейчас в районе проживают 80 тыс. человек, а обслуживают их полицейские с проспекта Строителей.



Также в Череповце скоро представят нового начальника ГИБДД, в связи с чем будет собрана пресс-конференция.