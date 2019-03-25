В Мурманск привезли 60 роботов

Мурманская область >> Общество >> 25.03.2019

В Мурманске проходит научно-интерактивная выставка международного масштаба "Робополис". Она будет открыта до 21 апреля в ТРЦ "Форум". На нее привезли около 60 роботов, с которыми можно пообщаться, задавать вопросы, проверить функционал. Это роботы-синоптики, танцоры, машины, способные давать консультации в банках, гостиницах, офисах, библиотеках.

На выставку можно приходить всей семьей, поскольку экспонаты могут заинтересовать детей, увлеченных робототехникой, взрослых, которым интересны возможности современных машин. Выставка знакомит с новейшими технологиями, а главное – экспонаты можно трогать, разговаривать с ними, обучаться.

Первые посетители уже успели пообщаться с роботом-комиком, увидели представителей театра роботов, пообщались с роботом-консультантом, чьи браться уже работают в отелях и других публичных местах. Многих посетителей научили программировать роботов, но большая часть гостей просто предпочитала играть с контактным робозоопарком.

Напомним, что выставка уже побывала в 38 городах России.





Рекомендуем по теме:

Выставка открыток открылась в Мурманске

В мурманском технопарке "Кванториум" открылось конструкторское бюро

В Архангельске хотят открыть необычный музей

Выставка-ярмарка "Сделано в НАО" открылась в Нарьян-Маре

Выставка "Вологда – кружевная столица России" пройдет в словенской Индрии

Экспозиция "Мурманск военный" открылась в День Победы


Экофорум "Чистый Север — чистая страна" завершился в Архангельске

Начальника ОМВД Онежского района обвиняют в халатности, приведшей к смерти людей

Недавно построенный Красный мост в Вологде начал разваливаться

В проекте "Лидеры НАО" приняли участие 37 человек

В музее Кондпожского края открылась выставка-продажа "Весенний подарок"

7 млрд руб. получит Карелия на расселение из аварийного жилья

Саамские активисты недовольны ответами администрации президента на ситуацию с охотучастками
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета