В Мурманск привезли 60 роботов

В Мурманске проходит научно-интерактивная выставка международного масштаба "Робополис". Она будет открыта до 21 апреля в ТРЦ "Форум". На нее привезли около 60 роботов, с которыми можно пообщаться, задавать вопросы, проверить функционал. Это роботы-синоптики, танцоры, машины, способные давать консультации в банках, гостиницах, офисах, библиотеках.



На выставку можно приходить всей семьей, поскольку экспонаты могут заинтересовать детей, увлеченных робототехникой, взрослых, которым интересны возможности современных машин. Выставка знакомит с новейшими технологиями, а главное – экспонаты можно трогать, разговаривать с ними, обучаться.



Первые посетители уже успели пообщаться с роботом-комиком, увидели представителей театра роботов, пообщались с роботом-консультантом, чьи браться уже работают в отелях и других публичных местах. Многих посетителей научили программировать роботов, но большая часть гостей просто предпочитала играть с контактным робозоопарком.



Напомним, что выставка уже побывала в 38 городах России.