А. Цыбульский встретился с представителем землячества "Нятва"

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 26.03.2019

Губернатор округа провел встречу с председателем Ненецкого землячества К. Хатанзейским. Встреча состоялась в Нарьян-Маре. Председатель землячества рассказал А. Цыбульскому о работе общественного объединения с гражданами.

"Нятва" – землячество, образованное в 2007 г. Из регулярных мероприятий, проводимых организацией, - возложение венков к "Родине–Матери", мемориальной плите НАО, уход за могилой летчика Тарасова. Землячество работает над книгой о Ненецком округе "НАО – воспоминания о родине", которая расскажет истории жизни людей в НАО с 40-х годов XX в. Также решается вопрос увековечения памяти ученого-лингвиста А. Пырерка, погибшего в ВОв у Петергофа. Губернатор округа поддержал идею, и сказал, что землячество может рассчитывать на помощь окружных властей.

Также стороны обсудили патриотическое воспитание молодежи, студентов из округа, проходящих обучение в Санкт-Петербурге. Цыбульский выразил желание встретиться с членами "Нятва" и студентами в апреле, когда в Северной столице будет проходить Международный Арктический форум.





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