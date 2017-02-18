Стадион "Буревестник" в Архангельске к Арктическому форуму станет вертолетной площадкой

Архангельская область >> Общество >> 18.02.2017

На 80% готово большинство объектов, которые строят к Арктическому форуму в Архангельске. До начала события остается чуть больше месяца, и часть площадок сдадут к началу марта.

Продолжается строительство пресс-центра и выставочного центра, ведутся отделочные работы в общежитии для представителей СМИ. В главном корпусе Арктического университета идет большая стройка, и местные преподаватели утверждают, что таких масштабах работ здесь не было никогда. Это здание будет во время форума вторым домом для прессы, а ее представителей уже зарегистрировалось более 200. Рабочие зоны, буфет, площадки для прямых эфиров - все это пока не закончено. Сейчас здесь только проводят электричество, устанавливают перегородки и вентиляцию.

В. Русанов, замдиректора подрядной организации, рассказал, что работы здесь начались 1 декабря и продвигаются довольно быстро. Студенты учатся параллельно со стройкой, поэтому одним приходится приспосабливаться под нужды других. Но уже сейчас можно сказать, что запах краски и штукатурки к форму вряд ли выветрится.

Прозрачная конструкция выставочного центра пока не готова но строители утверждают, что все закончат в срок, а внутри будет тепло даже несмотря на мороз за окном.

В аудиториях, где планируют проводить заседания, ремонт уже почти закончен, установлены кондиционеры и много розеток, как просили организаторы. Скоро завезут мебель, технику и жалюзи. В общежитии отделкой занимаются 250 человек.

Все работы находятся под постоянным контролем ГУКС, Минобразования, Росконгресса, силовых структур.

Стадион "Буревестник" на дни Арктического форума превратится в аэродром, куда будут садиться вертолеты с высокими гостями, что позволит избежать пробок у основных площадок.






Рекомендуем по теме:

В Петрозаводске пытаются спасти деревянный дом - объект культурного наследия

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Арктического экономического совета

Вологодские "специалисты" разработали транспортную развязку, которая становится причиной заторов

Утверждена деловая программа Международного арктического форума в Архангельске

В Архангельске подвели итоги работы местного отделения РГО

Жители Сыктывкара выступили против строительства торгово-офисного центра на ул. Свободы


Шокирующие достижения Книги рекордов Гиннеса можно увидеть на выставке "Титикака" в Архангельске

И. Шпектор заявил, что на Арктическом форуме В. Путина будут показывать за деньги

Эпидемический порог в НАО превышен на 77,6%

"Хвойный морс" презентуют на форуме "Арктика - территория диалога"

Социальная аптека откроется в Мурманске на Татьянин день

В Коми выпускают "Маленькие истории о большой Республике Коми"

В Петрозаводске начали тестовую эксплуатацию электромобиля
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета