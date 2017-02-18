Стадион "Буревестник" в Архангельске к Арктическому форуму станет вертолетной площадкой

На 80% готово большинство объектов, которые строят к Арктическому форуму в Архангельске. До начала события остается чуть больше месяца, и часть площадок сдадут к началу марта.



Продолжается строительство пресс-центра и выставочного центра, ведутся отделочные работы в общежитии для представителей СМИ. В главном корпусе Арктического университета идет большая стройка, и местные преподаватели утверждают, что таких масштабах работ здесь не было никогда. Это здание будет во время форума вторым домом для прессы, а ее представителей уже зарегистрировалось более 200. Рабочие зоны, буфет, площадки для прямых эфиров - все это пока не закончено. Сейчас здесь только проводят электричество, устанавливают перегородки и вентиляцию.



В. Русанов, замдиректора подрядной организации, рассказал, что работы здесь начались 1 декабря и продвигаются довольно быстро. Студенты учатся параллельно со стройкой, поэтому одним приходится приспосабливаться под нужды других. Но уже сейчас можно сказать, что запах краски и штукатурки к форму вряд ли выветрится.



Прозрачная конструкция выставочного центра пока не готова но строители утверждают, что все закончат в срок, а внутри будет тепло даже несмотря на мороз за окном.



В аудиториях, где планируют проводить заседания, ремонт уже почти закончен, установлены кондиционеры и много розеток, как просили организаторы. Скоро завезут мебель, технику и жалюзи. В общежитии отделкой занимаются 250 человек.



Все работы находятся под постоянным контролем ГУКС, Минобразования, Росконгресса, силовых структур.



Стадион "Буревестник" на дни Арктического форума превратится в аэродром, куда будут садиться вертолеты с высокими гостями, что позволит избежать пробок у основных площадок.





