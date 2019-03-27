В Архангельске прошел квест "Поморская мама"

На семейном празднике была проведена настольная игра "Поморские истории о жизни на Севере".



Этот праздник для архангелогородцев является традиционным. В этом году его "изюминкой" стала презентация новой настольной игры. Она же стала одной из площадок семейного квеста. Из картинок нужно было составить интересный рассказ, а сами картинки были взяты из детских рисунков.



Конкурс мам был спланирован так, чтобы все участницы смогли продемонстрировать свою сильную сторону, а у всех мам она разная. Мамы показали, что разбираются в современной моде, искусстве, умеют готовить вкусности, рисовать, петь, обладают женским чутьем и мн. др.



Идея архангелогородцев организовывать семейные квесты и выпускать настольные игры была оценена на федеральном уровне, поэтому ее разработчики получили материальную поддержку от Фонда президентских грантов. На выделенные средства около 10 млн руб. они не только придумают новые игры, оформят их, но и проведут тематический семейный фестиваль и выпустят книги о крепких семьях народов севера.