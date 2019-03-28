На улицах Вологды отремонтировали 3100 неисправных фонарей

Вологодская область >> Общество >> 28.03.2019

В Вологодской области продолжается реализация программы "Светлые улицы Вологодчины". Уже отремонтировано 3100 фонарей, а к июню предстоит привести в порядок еще 4300 единиц. Следующий этап предполагает установку нового оборудования, благодаря чему в Вологде станет светлее на протяжении 48 км.

Программа "Светлые улицы Вологодчины" организована губернатором О. Кувшинниковым в декабре 2018 г. Был пересмотрен график работы системы уличного освещения, а сейчас светильники переведены на нужный режим работы во всех населенных пунктах области. В Вологде управляет наружным освещением программно-технический комплекс "Луч". Система дает возможность управлять в авторежиме и посредством телеуправления, исходя от естественной освещенности на улице.

В 2019 г. нужно завершить монтаж новых сетей, новые светильники появятся на 38 участках, на что областная казна выделит 48 млн руб. В области на реализацию проекта выделено 390 млн руб.

Напомним, что наружное освещение скверов и улиц Вологды осуществляется 11 тыс. светильниками, а общая протяженность линий - 410 км.





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