Памятник вологодскому маслу установят на Соборной горке в Вологде

Вологодская область >> Общество >> 03.04.2019

Новый арт-объект появится в Вологде. Возвести памятник вологодскому маслу решили студенты Вологодской молочнохозяйственной академии им. Н. Верещагина, а о своей идее рассказали администрации города. Наиболее подходящим местом для объекта, по мнению активистов, станет сквер Соборной горки, где стоит памятник букве "О".

Арт-объект в честь вологодского масла хорошо впишется в интерьер парка, разбавит округлые формы буквы "О" четкими линиями упаковки брикета масла.

В конкурсе на эскиз проекта могут принять участие персональные архитектурные или художественные мастерские, художники, архитекторы, скульпторы, студенты художественных и архитектурных вузов или колледжей. Свои варианты можно присылать до конца апреля.

Все эскизы будут представлены на суд населения. Вологжане смогут отдать свой голос за понравившийся проект, а подведут итоги и объявят результаты 6 мая. После начнется установка арт-объекта.

Открыть памятный знак планируют 16 октября  во Всемирный день продовольствия/Всемирный день хлеба.





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