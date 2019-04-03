Памятник вологодскому маслу установят на Соборной горке в Вологде

Новый арт-объект появится в Вологде. Возвести памятник вологодскому маслу решили студенты Вологодской молочнохозяйственной академии им. Н. Верещагина, а о своей идее рассказали администрации города. Наиболее подходящим местом для объекта, по мнению активистов, станет сквер Соборной горки, где стоит памятник букве "О".



Арт-объект в честь вологодского масла хорошо впишется в интерьер парка, разбавит округлые формы буквы "О" четкими линиями упаковки брикета масла.



В конкурсе на эскиз проекта могут принять участие персональные архитектурные или художественные мастерские, художники, архитекторы, скульпторы, студенты художественных и архитектурных вузов или колледжей. Свои варианты можно присылать до конца апреля.



Все эскизы будут представлены на суд населения. Вологжане смогут отдать свой голос за понравившийся проект, а подведут итоги и объявят результаты 6 мая. После начнется установка арт-объекта.



Открыть памятный знак планируют 16 октября во Всемирный день продовольствия/Всемирный день хлеба.