В правительстве Карелии прошел брифинг, посвящённый чемпионату профмастерства среди инвалидов "Абилимпикс"

В брифинге принял участие новый министр образования Карелии Р. Голубев, который приступил к обязанностям 1 апреля. Это стало его первым появлением в новой должности. Пока Голубев занимает новую должность с приставкой и. о. (временно исполняющий обязанности).



Голубев выступил перед представителями СМИ, ответил на их вопросы и пригласил всех на открытие чемпионата по профмастерству для инвалидов 10 апреля. Мероприятие пройдет в колледже технологии и предпринимательства и продлится 3 дня. Закрытие намечено на 12 апреля на площадке консерватории им. Глазунова.



Напомним, что новый министр сменил на посту А. Морозова. Р. Голубев до этого занимал должность первого замминистра по делам молодежи, физкультуре и спорту республики, исполняя обязанности руководителя ведомства.



Голубев окончил ПетрГУ в 2009 г. по специальности "политология", работал по специальности, замдиректора и директором регионального центра молодежи Карелии. В 2014 г. прошел переподготовку в региональном институте управления ПетрГУ.