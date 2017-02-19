Роспотребнадзор Коми разработал памятку для участников Масленицы

>> Общество >> 19.02.2017

В этом году Масленичная неделя в Коми начнет отсчет 20 февраля и продлится до 26-го. Управление Роспотребнадзора рекомендует внимательно выбирать продукты для традиционных блюд и делать покупки готовых на улице.

Главное масленичное блюдо – блины, и к их покупке нужно относиться особенно внимательно. Если вы решили купить блины в магазине, выбирайте только упакованные в картонную или полиэтиленовую упаковку. Полиэтилен в этом плане лучше, потому что он прозрачный и можно рассмотреть внешний вид продукта. Блины не должны слипаться, быть неестественного цвета. Если они темные, значит, их повторно замораживали.

Чтобы купить качественный блин, в его составе не должно быть ничего кроме муки, молока и яиц. Перед Масленицей недобросовестные продавцы часто выкладывают на витрину залежавшийся товар, у которого срок годности уже истек или подходит к концу, но покупатели, видя доступную цену, не обращают на это внимания, а потом оказываются в больнице с пищевым отравлением.

Так как в Масленицу на улице довольно холодно, нужно не переусердствовать с употреблением алкоголя, потому что на морозе восприятие спиртного притупляет чувствительность, и если человек на улице чувствует себя хорошо, то при попадании в тепло может почувствовать признаки алкогольного отравления. Также специалисты советуют не налегать на жареные и копченые вкусности, особенно вперемешку с алкоголем. Их обязательно надо чередовать с употреблением фруктов и овощей.

При посещении ярмарок и уличных гуляний кушать блины и другие приготовленные продукты тоже нужно аккуратно. Следует обращать внимание на гигиену, чистое рабочее место продавца, соблюдение условий хранения начинок и других ингредиентов. Перед употреблением пищи, следует вытирать руки влажной салфеткой.





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