Установка светосигнальной системы в Хибинах планируется в мае

Техмодернизация аэродрома в Кировске позволит сделать его запасным воздушным аэропортом в случае ухудшения погоды, а также расширить пассажиропоток аэропорта.



Установка в Хибинах новой светосигнальной системы планируется в мае. Сейчас в аэропорту идет монтаж курсо-глиссадной системы снижения. Переоснащение площадки сделает аэропорт аэродромом, который будет отвечать всем требованиям безопасности и технического оборудования.



Со 2020 г. суперджеты будут в расписание на постоянной основе, о чем сообщила гендиректор Хибин С. Скопина. После модернизации воздушной площадки будут обеспечены более комфортные условия для перелета.



В кировском аэропорту наблюдается стабильный рост пассажиропотока. География полетов постепенно расширяется. Так, летом север и юг свяжут регулярные авиарейсы в Сочи и Анапу, с 1 апреля открыт маршрут Кировск – Череповец.



В настоящий момент проходимость кировского аэропорта - 70 тыс. пассажиров, хотя несколько лет назад воздушная гавань обслуживала всего 18 тыс. человек.