Установка светосигнальной системы в Хибинах планируется в мае

Мурманская область >> Общество >> 06.04.2019

Техмодернизация аэродрома в Кировске позволит сделать его запасным воздушным аэропортом в случае ухудшения погоды, а также расширить пассажиропоток аэропорта.

Установка в Хибинах новой светосигнальной системы планируется в мае. Сейчас в аэропорту идет монтаж курсо-глиссадной системы снижения. Переоснащение площадки сделает аэропорт аэродромом, который будет отвечать всем требованиям безопасности и технического оборудования.

Со 2020 г. суперджеты будут в расписание на постоянной основе, о чем сообщила гендиректор Хибин С. Скопина. После модернизации воздушной площадки будут обеспечены более комфортные условия для перелета.

В кировском аэропорту наблюдается стабильный рост пассажиропотока. География полетов постепенно расширяется. Так, летом север и юг свяжут регулярные авиарейсы в Сочи и Анапу, с 1 апреля открыт маршрут Кировск – Череповец.

В настоящий момент проходимость кировского аэропорта - 70 тыс. пассажиров, хотя несколько лет назад воздушная гавань обслуживала всего 18 тыс. человек.


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