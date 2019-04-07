В череповецком Дворце металлургов прошел женский форум
На женском форуме посетительниц ждали мастер-классы по массажу лица, укладке волос, макияжу, фитнесу. Были представлены образцы европейской мебели и презентована коллекция школьной формы.
Пришедшие на форум "Красота и здоровье" череповчанки узнали много нового и здоровом образе жизни, смогли приобрести изделия ручной работы и посадочный материал в рамках выставки-ярмарки. Череповчанки признавались, что, несмотря на то, что они постоянно красят волосы или ногти, на мастер-классах им на многое открыли глаза, поэтому полученный опыт пригодиться в будущем. Это было интересно и познавательно и профессионалам, желающим повысить квалификацию, и любителям.
Непосредственно форум, собравший профессионалов, проходит в городе с 19 марта. Он объединяет работу 12 дискуссионных площадок, где идет обсуждение правильного питания, предпринимательства, воспитания ребенка-инвалида. Итоговая часть состоялась 6 апреля. После общей торжественной части все желающие смогли взять уроки у ведущих мастеров.
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