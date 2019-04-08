Показ арктической моды прошел в Мурманске

Мурманская область >> Общество >> 08.04.2019

Мероприятие состоялось на площадке Мурманского арктического госуниверситета.

Показ коллекций одежды в МАГУ должен был продемонстрировать модели одежды, в которых использовались темы природы Арктики. Были представлены 6 коллекций одежды.

Жюри возглавила Л. Джикии - худрук конкурса молодых дизайнеров "Адмиралтейская игла" и профессор Санкт-Петербургского госуниверситета дизайна и промышленных технологий. Члены жюри отметили очень высокий уровень работ, оригинальность решений. Победителем признали выпускника, а теперь преподавателя МАГУ К. Кончаковского с коллекцией "Северная история". Но наград оказалась весь странной. Это не денежное вознаграждение, не подарок, а всего лишь возможность участвовать в конкурсе "Адмиралтейская игла".

Напомним, что показ коллекций прошел в рамках проекта МАГУ "История о северной идентичности". Накануне демонстрации арктической моды прошло обсуждение индустрии моды, лекции на тему бизнес-возможностей молодых дизайнеров fashion-индустрии Л. Джикии и современного дизайна за гранями обыденности М. Аиповой.


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