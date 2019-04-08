В Мурманской научной библиотеке стартовала Космическая неделя

Цикл мероприятий посвящен Дню авиации и космонавтики. 8-14 апреля в рамках Космической недели пройдут лекции об освоении космоса, космической медицине, полярном сиянии, отбору в космонавты.



Посетители библиотеки получат возможность услышать космическую музыку на терменвоксе - единственном в мире бесконтактном инструменте, при игре на котором можно управлять звуком движениями руки в воздухе. Сыграет на терменвоксе А. Романов – российский аранжировщик, композитор, музыкант и мультиинструменталист, один из немногих исполнителей классики на терменвоксе в мире.



13-14 апреля состоятся сеансы космического арт-релакса с видеорядом и музыкальным сопровождением, погружающим в атмосферу мира межзвездных полетов и планет. Также на Космической неделе будут работать 4 выставки:



- авторская декоративная В. Вологжанниковой НЛО в библиотеке: космические тарелки;

- научно-популярных изданий;

- фантастических книг;

- художественных работ учеников детской школы искусств №2.



Закончится Космическая неделя концертом "Притяжение Земли" с участием ансамбля "Орфей" ДК им. Кирова.