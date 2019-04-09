В Нарьян-Маре реконструируют памятник буксиру "Комсомолец"

Обновление монумента с последующим переносом предполагается сделать за счет денег из региональной казны НАО.



Муниципальное учреждение УГХ Нарьян-Мара сначала проведет обновление памятного знака, затем его перенос. Памятник погибшему экипажу буксира "Комсомолец" теперь будет стоять на территории памятника "Погибшим портовикам 1941-1945 гг.".



Подрядчик уже подготовил смету. Работы по демонтажу, изготовлению, установке, благоустройству прилегающей территории обойдутся в 2,6 млн руб. Монумент дополнят металлическим штурвалом, установят по бокам белые столбы с цепями, оснастят дополнительным освещением.



Деньги на это планируют изыскать в окружном бюджете в рамках реализации проекта формирования комфортной городской среды. Возможно привлечение средств из внебюджетных источников.



Вопрос о переносе монумента обсуждается муниципальной комиссией по топонимике и увековечиванию памяти выдающихся личностей, событий, городской символике. С 2014 г. мемориал хотят перенести по причине изменяющейся горинфраструктуры. Сейчас он находится в не подходящем месте для патриотического монумента.