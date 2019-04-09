Усинск презентовал проект парка "Югыд в?р"

Республика Коми >> Общество >> 09.04.2019

Усинск представил на российском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды свой проект благоустройства парка семейного типа в стиле хайтек.

"Югыд в?р" - территория, спроектированная специалистами на части лесного массива, примыкающего к жилой зоне. Территорию поделили на 3 разные зоны. К реализации в рамках всероссийского конкурса планируется пока только первая зона. 3 зоны представлены как архитектурный парковый ансамбль, но могут существовать и отдельно, не теряя своей функциональности.

Первая зона предназначена для проведения праздников, она располагается вдоль лыжной трассы и включает форум с амфитеатром, входную группу. Вторая растягивается вдоль ручья, включает объекты спортивно-досугового характера, клубные домики, павильоны, кафе, а немного дальше - бани. Третья зона промежуточная, предназначена для подвижных игр и прогулок, связывает первую и вторую зоны.

Проекты-победители всероссийского конкурса получат приз 30-100 млн руб., и это будет внушительной помощью для закладки парка.





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