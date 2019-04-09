Люки и колодцы Нарьян-Мара проверят на безопасность

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 09.04.2019

Коммунальное предприятие ПОК и ТС проверит люки, колодцы водоснабжения, теплоснабжения на территории столицы Ненецкого округа. Подобную ревизию объектов проводят каждую весну после схода снега.

За зиму, которая в регионе бывает очень суровой, горловины и крышки люков, а также колодцы часто повреждаются снегоуборочной техникой, грунтовыми и талыми водами. Нет возможности как-то остановить этот процесс, поэтому приходиться только устранять последствия. Рабочие ПОК и ТС выявят неисправности и устранят их.

Недавно на предприятие обратилась с жалобой горожанка, просившая закрыть колодец на ул. Сущинского, поскольку крышка на нем отсутствовала. Сотрудники ПОК и ТС устранили проблему оперативно, установив новую крышку.

Горадминистрация Нарьян-Мара просит местных жителей сообщать о подобных случаях незамедлительно. Это позволит оперативно закрывать открытые колодцы, снижая риск получения травм. Для этого нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу ПОК и ТС или на единый номер для вызова экстренных служб.


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