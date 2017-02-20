Официальная делегация из Ла-Рошели побывала в Петрозаводске
На 2018 г. в Петрозаводске намечено проведение Дней Ла-Рошели. Они состоятся в рамках зимнего фестиваля "Гипербореея".
Официальная делегация Ла-Рошели, побратима Петрозаводска, пробыла в городе три дня. С момента последнего посещения французами столицы Карелии прошло 4 года.
Приехали вице-мэр Ла-Рошели Ф. Шекрун, возглавивший делегацию, специалист по международным связям мэрии Э. Фурнье, президент общества "Дружба" Ж. Компаньон, директор "Лицея Жан-Дотэ" П. Ансель. Представители мэрии в Петрозаводск приехали впервые, а Компаньон и Ансель уже здесь были и стояли у истоков зарождения общества дружбы между городами.
Гости старались придерживаться плотного графика деловых и культурных мероприятий, главным из которых было обсуждение совместных мероприятий и проектов в рамках празднования 45-летия побратимства, которое будет отмечаться в следующем году. Дни Ла-Рошели станут ключевым мероприятием будущего года в Петрозаводске. Они будут включать образовательные и культурные события.
В администрации Петрозаводска представители Франции встретились с членами общества дружбы и их председателем Н. Барымовой, посетили Национальный музей Карелии и медиа-центр "Vыход". После они нанесли визит в Академию государственной службы и в конце дня в детском центре Л. Малиновской "Маленькая страна" пообщались с детьми.
Также французская делегация ознакомилась с ходом подготовки и проведением "Гипербореи" и своими глазами увидела, как готовят на конкурс ледовые и снежные скульптуры. Кстати, лучшей ледовой скульптурой стала "Лето в росе", второе место заняла скульптура "Сны о Белом море". Французская делегация согласилась с тем, что эти работы были самыми яркими. В конце дня французы вместе с жителями Петрозаводска смотрели на центральной площади праздничный салют.
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