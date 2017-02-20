Женсоветы Архангельской области обсудят вопрос сохранения молодежи в регионе

Архангельская область >> Общество >> 20.02.2017

В детской школе искусств "Вельска" сегодня пройдет конференция на тему организации работы движения женщин по сохранению в регионе молодежи и вовлечению ее в деятельность общественной организации.

В мероприятии примут участие представители законодательной и исполнительной власти, Общественной палаты, члены президиума Совета женщин Архангельской области и представители отделений организации из муниципальных образований.

На конференции будут присутствовать зампредседателя правительства Е. Прокопьева, председатель облсобрания депутатов В. Новожилов и глава Вельского района В. Шерягин.

Начальник управления по делам молодежи Г. Ковалев представит доклад на тему приоритетного на сегодняшний день направления в работе правительства Архангельской области - сохранения в регионе молодежи. Этот вопрос актуален в последние годы, когда после окончания школы молодые люди стремятся уехать в города, где созданы более благоприятные условия для прогресса.

Директор Устьянского индустриального техникума Н. Кочмарик поделиться с присутствующими информацией о законодательной базе и методах поддержки молодежи в регионе.

Также на конференции затронут вопрос получения образования, потому что традиционно считается, что местные вузы и техникумы не могут дать столько знаний, как, например, в Москве. По этой причине уже после окончания школы возникает вопрос, остаться в городе или поехать поступать в другой.

Коснуться в обсуждениях организации работы женсоветов в муниципальных образованиях. Своим опытом в этом направлении поделится Приморский муниципальный район, где с молодежью активно работают, привлекают ее к участию в социальных и культурных мероприятиях.
Об опыте женского движения в сохранении молодежи расскажет председатель организации "Лада" из Устьянского района Л. Буторина.





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