Задачи модернизации взлетно-посадочной полосы и здания аэровокзала обсудили в Мурманске

Мурманская область >> Общество >> 13.04.2019

Через 3 недели предложения по реконструкции здания аэропорта и взлетно-посадочной полос аэропорта Мурманск должны быть представлены правительству Мурманской области.

Губернатора Мурманской области А. Чибис встретился с гендиректором аэропорта А. Осиповым. Стороны пришли к выводу, что реконструкция аэропорта необходима для возможности принимать крупные самолеты. Это увеличит пассажиропоток в разы. Для получения поддержки  из федерального бюджета нужно представить серьезное обоснование. Удлинение посадочной полосы, ее укрепление, позволят аэропорту выйти на совершенно новый уровень, превратиться в транспортный хаб.

В настоящий момент аэропорт не может принимать крупные лайнеры, использующиеся в длинных маршрутах. Требуют внимания и Хибины. Планируется сделать мурманский аэропорт более удобным, а его расписание скорректировать с расписанием движения автобусов, в том числе ночью. Скорее всего, будут введены ночные автобусы, чтобы не тратить деньги на такси (от аэропорта до города доехать можно за 600 руб.). За поездку на общественном транспорте надо будет платить в 4-5 раз меньше.





Рекомендуем по теме:

Установка светосигнальной системы в Хибинах планируется в мае

Аэропорт Мурманска готовится встретить 900-сотого пассажира

Строительство здания аэровокзала "Петрозаводск" планируют начать с 2019 г.

Архангельский аэропорт ждет обновление

S7 будет летать по маршруту Петрозаводск - Москва 2 раза в сутки

Аэропорт Мурманска привлекает новые авиакомпании


"Вологдагорводоканал" получил положительное заключение госэкспертизы по проекту реконструкции реагентного хозяйства

В Киров приехала делегация шведских политиков

Северный культурный форум проходит в Петрозаводске

В Коми реализуют масштабный проект по выращиванию форели

В январе консолидированный бюджет Карелии вырос на 1,8 млрд руб. налоговых доходов

Профильный медицинский класс откроют в НАО

В Карелии начали выдачу ипотеки по льготным ставкам
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета