Задачи модернизации взлетно-посадочной полосы и здания аэровокзала обсудили в Мурманске

Через 3 недели предложения по реконструкции здания аэропорта и взлетно-посадочной полос аэропорта Мурманск должны быть представлены правительству Мурманской области.



Губернатора Мурманской области А. Чибис встретился с гендиректором аэропорта А. Осиповым. Стороны пришли к выводу, что реконструкция аэропорта необходима для возможности принимать крупные самолеты. Это увеличит пассажиропоток в разы. Для получения поддержки из федерального бюджета нужно представить серьезное обоснование. Удлинение посадочной полосы, ее укрепление, позволят аэропорту выйти на совершенно новый уровень, превратиться в транспортный хаб.



В настоящий момент аэропорт не может принимать крупные лайнеры, использующиеся в длинных маршрутах. Требуют внимания и Хибины. Планируется сделать мурманский аэропорт более удобным, а его расписание скорректировать с расписанием движения автобусов, в том числе ночью. Скорее всего, будут введены ночные автобусы, чтобы не тратить деньги на такси (от аэропорта до города доехать можно за 600 руб.). За поездку на общественном транспорте надо будет платить в 4-5 раз меньше.