В теплицах Нарьян-Мара высадят 7,7 тыс. цветов для озеленения города

Руководитель тепличного комбината Г. Чебыкина рассказала, что более 5 тыс. однолетних цветов высадят для продажи горожанам, которые проводят озеленение дворов. 7,7 тыс. цветов планируют вырастить для озеленения Нарьян-Мара, если будет заключен договора субподряда с предпринимателем, выигравшим торги - "Служба материально-технического обеспечения".



Самая крупная партия (16 тыс.) цветов будет высажена для нужд МБУ "Чистый город". Но муниципальное учреждение торги до сих пор не объявило, а потом может оказаться поздно.



Тепличный комбинат Ненецкой АПК также принимает заявки от организаций и муниципалитетов. Здесь выращивают растения для озеленения улиц - это однолетние цветы, устойчивые к переменчивому климату Севера. Их высаживаются уже 10 лет. Это сальвия, бархатцы, цинерария, петуния, виола, бегония, календула, агератум, георгины в разных расцветках.



25 марта в теплице начался сбор огурцов, и только в первый день собрано 380 кг. Сейчас сбор достиг 7,6 тонн. В конце апреля ожидается первый урожай томатов. В комбинат поступают заявки на выращивание огурцов, томатов, перца, баклажан.