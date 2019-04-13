В теплицах Нарьян-Мара высадят 7,7 тыс. цветов для озеленения города

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 13.04.2019

Руководитель тепличного комбината Г. Чебыкина рассказала, что более 5 тыс. однолетних цветов высадят для продажи горожанам, которые проводят озеленение дворов. 7,7 тыс. цветов планируют вырастить для озеленения Нарьян-Мара, если будет заключен договора субподряда с предпринимателем, выигравшим торги - "Служба материально-технического обеспечения".

Самая крупная партия (16 тыс.) цветов будет высажена для нужд МБУ "Чистый город". Но муниципальное учреждение торги до сих пор не объявило, а потом может оказаться поздно.

Тепличный комбинат Ненецкой АПК также принимает заявки от организаций и муниципалитетов. Здесь выращивают растения для озеленения улиц - это однолетние цветы, устойчивые к переменчивому климату Севера. Их высаживаются уже 10 лет. Это сальвия, бархатцы, цинерария, петуния, виола, бегония, календула, агератум, георгины в разных расцветках.

25 марта в теплице начался сбор огурцов, и только в первый день собрано 380 кг. Сейчас сбор достиг 7,6 тонн. В конце апреля ожидается первый урожай томатов. В комбинат поступают заявки на выращивание огурцов, томатов, перца, баклажан.





Рекомендуем по теме:

Теплицы Ненецкой агропромышленной компании готовятся к 8 Марта

Дорожники Нарьян-Мара не будут использовать химреагенты для борьбы с гололедом

Монумент "Буровая вышка" в Нарьян-Маре восстановят за частные средства

Коммунальную диспетчерскую могут создать в столице НАО

За две недели снегоуборочная техника в Нарьян-Маре сделала 123 рейса

Доставка цветов от floramarktsu


"Вологдагорводоканал" получил положительное заключение госэкспертизы по проекту реконструкции реагентного хозяйства

В Киров приехала делегация шведских политиков

Северный культурный форум проходит в Петрозаводске

В Коми реализуют масштабный проект по выращиванию форели

В январе консолидированный бюджет Карелии вырос на 1,8 млрд руб. налоговых доходов

Профильный медицинский класс откроют в НАО

В Карелии начали выдачу ипотеки по льготным ставкам
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета