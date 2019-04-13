В теплицах Нарьян-Мара высадят 7,7 тыс. цветов для озеленения города
Руководитель тепличного комбината Г. Чебыкина рассказала, что более 5 тыс. однолетних цветов высадят для продажи горожанам, которые проводят озеленение дворов. 7,7 тыс. цветов планируют вырастить для озеленения Нарьян-Мара, если будет заключен договора субподряда с предпринимателем, выигравшим торги - "Служба материально-технического обеспечения".
Самая крупная партия (16 тыс.) цветов будет высажена для нужд МБУ "Чистый город". Но муниципальное учреждение торги до сих пор не объявило, а потом может оказаться поздно.
Тепличный комбинат Ненецкой АПК также принимает заявки от организаций и муниципалитетов. Здесь выращивают растения для озеленения улиц - это однолетние цветы, устойчивые к переменчивому климату Севера. Их высаживаются уже 10 лет. Это сальвия, бархатцы, цинерария, петуния, виола, бегония, календула, агератум, георгины в разных расцветках.
25 марта в теплице начался сбор огурцов, и только в первый день собрано 380 кг. Сейчас сбор достиг 7,6 тонн. В конце апреля ожидается первый урожай томатов. В комбинат поступают заявки на выращивание огурцов, томатов, перца, баклажан.
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