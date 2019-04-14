В Северодвинске закроют проект "Научи меня играть"

Волонтеры и аниматоры проведут последнюю в этом сезоне развлекательную программу для детей и их родителей.



В Северодвинске аниматоры сегодня последний раз предложили местным жителям весело провести время на свежем воздухе. Организаторы мероприятия - добровольческий отряд "Высота" и молодежный центр.



Обученные ребята по выходным дням и во время каникул приходили во дворы Северодвинска и учили взрослых и детей играм на улице. Волонтеры готовили развлекательные программы, и многие выходили во дворы в любую погоду специально, чтобы занимательно и весело провести время.



Сегодня волонтеры организовали веселые игры на ул. Коновалова, 6. Для детей провели конкурсы, лучшим вручили призы.



Но развлекаться на улице скоро придется сами, поскольку через 2 недели состоится закрытие проекта, о чем сообщил начальник молодежной политики горадминистрации И. Леонтьев. Это не полное закрытие проекта, а сезонное, поэтому с началом холодов осенью текущего года проект будет возобновлен. Он работает только в холодное время года, когда людей трудно выгнать на улицу.