В Северодвинске закроют проект "Научи меня играть"

Архангельская область >> Общество >> 14.04.2019

Волонтеры и аниматоры проведут последнюю в этом сезоне развлекательную программу для детей и их родителей.

В Северодвинске аниматоры сегодня последний раз предложили местным жителям весело провести время на свежем воздухе. Организаторы мероприятия - добровольческий отряд "Высота" и молодежный центр.

Обученные ребята по выходным дням и во время каникул приходили во дворы Северодвинска и учили взрослых и детей играм на улице. Волонтеры готовили развлекательные программы, и многие выходили во дворы в любую погоду специально, чтобы занимательно и весело провести время.

Сегодня волонтеры организовали веселые игры на ул. Коновалова, 6. Для детей провели конкурсы, лучшим вручили призы.

Но развлекаться на улице скоро придется сами, поскольку через 2 недели состоится закрытие проекта, о чем сообщил начальник молодежной политики горадминистрации И. Леонтьев. Это не полное закрытие проекта, а сезонное, поэтому с началом холодов осенью текущего года проект будет возобновлен. Он работает только в холодное время года, когда людей трудно выгнать на улицу.





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