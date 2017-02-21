Губернатор НАО находится во Вьетнаме с официальным визитом

Делегация СФ с председателем В. Матвиенко во главе направилась вчера во Вьетнам с официальным визитом. Он проходит в рамках укрепления парламентского сотрудничества между странами. Вьетнамскую нефтяную провинцию Бариа-Вунгтау от Ненецкого автономного округа в составе делегации посетит губернатор И. Кошин.



На переговорах стороны обсудят торгово-экономическое сотрудничество, работу в сфере туризма, образования и науки. Особое внимание уделят расширению связей между вьетнамскими провинциями и российскими регионами.



Запланированы встречи с Ч. Дай Куангом, президентом Вьетнама, Н. Суан Фуком, премьер-министром, Н. Тхи Ким Нган, председателем национального собрания и генсекретарем ЦККП Вьетнама Н. Фу Чонгом.



Накануне визита во Вьетнам И. Кошин заявил, что Ненецкий округ с Вьетнамом на протяжении долгих лет связывали рабочие и дружеские отношения, а взаимодействие в производственной сфере приводит к сотрудничеству в сфере социального и экономического развития регионов. Яркий пример такого взаимодействия - дружба вьетнамской провинции Бариа-Вунгтау и НАО.



И. Кошин надеется на продолжение выгодных для обоих сторон связей, для чего проведет в рамках визита ряд переговоров с представителями разных отраслей и сфер.



В состав делегации России помимо Кошина вошли заместители председателя СФ разных направлений: И. Умаханов, С. Горячева, В.Васильев, А. Тотоонов, член комитета по обороне В. Мархаев, губернатор Приморского края В. Миклушевский, председатель Заксобрания Оренбургской области С. Грачев.



Делегация пробудет во Вьетнаме несколько дней. В программу мероприятий делегации вошли деловые переговоры, посещение ведущих предприятий и организаций, образовательных учреждений и культурная программа.

