Губернатор НАО находится во Вьетнаме с официальным визитом

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 21.02.2017

Делегация СФ с председателем В. Матвиенко во главе направилась вчера во Вьетнам с официальным визитом. Он проходит в рамках укрепления парламентского сотрудничества между странами. Вьетнамскую нефтяную провинцию Бариа-Вунгтау от Ненецкого автономного округа в составе делегации посетит губернатор И. Кошин.

На переговорах стороны обсудят торгово-экономическое сотрудничество, работу в сфере туризма, образования и науки. Особое внимание уделят расширению связей между вьетнамскими провинциями и российскими регионами.

Запланированы встречи с Ч. Дай Куангом, президентом Вьетнама, Н. Суан Фуком, премьер-министром, Н. Тхи Ким Нган, председателем национального собрания и генсекретарем ЦККП Вьетнама Н. Фу Чонгом.

Накануне визита во Вьетнам И. Кошин заявил, что Ненецкий округ с Вьетнамом на протяжении долгих лет связывали рабочие и дружеские отношения, а взаимодействие в производственной сфере приводит к сотрудничеству в сфере социального и экономического развития регионов. Яркий пример такого взаимодействия - дружба вьетнамской провинции Бариа-Вунгтау и НАО.

И. Кошин надеется на продолжение выгодных для обоих сторон связей, для чего проведет в рамках визита ряд переговоров с представителями разных отраслей и сфер.

В состав делегации России помимо Кошина вошли заместители председателя СФ разных направлений: И. Умаханов, С. Горячева, В.Васильев, А. Тотоонов, член комитета по обороне В. Мархаев, губернатор Приморского края В. Миклушевский, председатель Заксобрания Оренбургской области С. Грачев.

Делегация пробудет во Вьетнаме несколько дней. В программу мероприятий делегации вошли деловые переговоры, посещение ведущих предприятий и организаций, образовательных учреждений и культурная программа.





Рекомендуем по теме:

И. Кошин встретился с С. Кудряшовым, руководителем "Зарубежнефти"

В Мурманской облдуме депутаты встретились с дипломатами из Норвегии

Форум «Арктика – территория диалога» будет постоянно проводиться в Архангельске

ЮАР и Мурманск налаживают отношения

Петрозаводск и Феодосия подписали договор о сотрудничестве

Посол Исландии в РФ выразил заинтересованность в горнолыжных курортах Мурманской области


Шокирующие достижения Книги рекордов Гиннеса можно увидеть на выставке "Титикака" в Архангельске

Tree7 Inc – перспективная финская лесозаготовительная компания

Эпидемический порог в НАО превышен на 77,6%

"Хвойный морс" презентуют на форуме "Арктика - территория диалога"

Дикие волки стали появляться на улицах Красавино

Акция ко дню книгодарения стартует в Петрозаводске

Поиск хорошего устного переводчика на бирже
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета