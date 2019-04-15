В Сыктывкаре откроют 7 речных переправ
В столице Коми откроют 3 временные и 4 постоянные переправы для перевозки транспортных средств и пассажиров в период половодья или ледостава.
Решение открыть водные перевозки примут на заседании горсовета Сыктывкара 24 апреля. Документ уже доступен на сайте совета, и согласно ему, в этом году на период половодья по маршрутам от отеля "Югор" до Заречья и до пос. Седкыркещ будут работать 2 речные переправы.
Постоянно заработают переправы еще по 3 направлениям: от района ул. Пушкина до Сидорполой, от ул. Кутузова до Трехозерка и от Алешино до Седкыркещ. Право на бесплатный проезд будут иметь жители, зарегистрированные на территории Заречья, в местечках Сидорполой, Трехозерск, Седкыркещ.
С пассажирскими перевозками горадминистрация хочет запустить грузовые перевозки. На время ледостава для перевозки транспорта и других грузов будет открыт район ул. Кутузова до Заречья, а постоянные перевозки - от Алешино до Седкыркещ. Здесь бесплатно пользоваться услугами смогут сотрудники МЧС, правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, аварийных служб.
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