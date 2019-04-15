До 2021 г. в НАО запланирован капремонт двух мостов

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 15.04.2019

Приведут в порядок мост через р. Лесозаводская курья на автодороге Нарьян-Мар – пос. Искателей, мостовое сооружение через р. Колва на трассе Нарьян-Мар – Усинск между пос. Харьягинский и границей НАО.

На время ремонта движение транспорта организуют по временному мосту, установленному со стороны детсада "Теремок". Его ширина будет рассчитана на две полосы - 8 м., максимальная скорость передвижения - 20 км/ч. Проект обойдется в 251,9 млн руб. Тендер по ремонту первого моста объявлен сегодня.

Капремонт второго будет проводиться не останавливая работу нефтепровода. Движение здесь организуют по одной полосе, по причине чего есть необходимость поднять конструкцию, полностью перекрыть мост 9 раз на 5 дней.

Остановка путепроводов на мосту вызвало бы большое удорожание работ, до 870 млн руб., поэтому от Администрации округа направила письмо в адрес недропользователя для принятия участия в ремонте с помощью собственных средств.

Проведение капремонтов объектов запланировано на 2019-2021 годов.





Рекомендуем по теме:

Северодвинский мост закроют на ремонт

В Коми после реставрации открылся мост Сыктывкар-Эжва

Мэр Вологды не принял Красный мост после ремонта

Власти Архангельска не знают, что делать с мостами в Маймаксе

Мост через Логмозерский пролив сдали в эксплуатацию

В Нарьян-Маре налаживают работу зимников


Профильный медицинский класс откроют в НАО

В Карелии начали выдачу ипотеки по льготным ставкам

Мусоросжигательных заводов в Вологодской области не будет

В Вологде запустят новое фанерное производство

Моржи собрались в Мурманске на Чемпионате мира и Кубке Арктики

Выставка открыток открылась в Мурманске

90 млрд руб. потратят на социнфраструктуру в Коми
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета