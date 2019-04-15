До 2021 г. в НАО запланирован капремонт двух мостов

Приведут в порядок мост через р. Лесозаводская курья на автодороге Нарьян-Мар – пос. Искателей, мостовое сооружение через р. Колва на трассе Нарьян-Мар – Усинск между пос. Харьягинский и границей НАО.



На время ремонта движение транспорта организуют по временному мосту, установленному со стороны детсада "Теремок". Его ширина будет рассчитана на две полосы - 8 м., максимальная скорость передвижения - 20 км/ч. Проект обойдется в 251,9 млн руб. Тендер по ремонту первого моста объявлен сегодня.



Капремонт второго будет проводиться не останавливая работу нефтепровода. Движение здесь организуют по одной полосе, по причине чего есть необходимость поднять конструкцию, полностью перекрыть мост 9 раз на 5 дней.



Остановка путепроводов на мосту вызвало бы большое удорожание работ, до 870 млн руб., поэтому от Администрации округа направила письмо в адрес недропользователя для принятия участия в ремонте с помощью собственных средств.



Проведение капремонтов объектов запланировано на 2019-2021 годов.