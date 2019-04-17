ФКП Росреестр организует круглый стол по вопросам недвижимости в Архангельске

Дачники Архангельской области получат ответы на вопросы, возникающие при документальном оформлении объектов недвижимости. Круглый стол пройдет 25 апреля.



Организует обсуждение филиал ФГБУ ФКП "Росреестр" по Архангельской области и НАО. Принять участие смогут все желающие, у которых имеются огородные или садовые участки, земли под строительство жилых домов.



Пришедшим расскажут, какие изменения произошли в законодательстве по дачным строениям, что надо знать для строительства дома на законных основаниях, что ждет людей, которые возводят постройки самовольно. Специалисты ответят на все вопросы.



На круглый стол приглашены представители Кадастровой палаты, которые расскажут о консультациях в их учреждении. Специалисты Росреестра также расскажут об особенностях в регистрации прав на земельные территории и садовые домики, которые характерны для данной местности, а также о требованиях местного и федерального законодательства. Это поможет избежать проблем при оформлении объектов садовой недвижимости.



