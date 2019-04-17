1269 ненецких подростков хотят на летних каникулах устроиться на работу

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 17.04.2019

В НАО начался прием заявлений на временное трудоустройство школьников на летние каникулы. Заявления можно подавать в Центр занятости населения. На сегодняшний день учреждение приняло уже около 1300 заявлений. Прием продолжается, поэтому заявление могут написать родители школьника, либо он сам, о чем рассказал руководитель Центра занятости населения округа Ю. Седеев.

Проводится работа по привлечению работодателей к участию в летнем трудоустройстве несовершеннолетних. Массовое трудоустройство уже началось и 10 учащихся уже работают в Ненецкой ассоциации скаутов в свободное от учебы время. Подростки привлечены к подготовке спортивного праздника "Буран-Дей". В этом месяце временную работу получили в качестве подсобных рабочих 9 школьников в кафе "Фрегат".

Рабочее время у несовершеннолетних варьируется, исходя из возраста, 8,4 -12,25 часов в неделю. Получить временную работу могут подростки 14 - 18 лет, на что в окружной казне предусмотрено 34,8 млн руб. За месяц каждый школьник получит зарплату около 21 тыс. руб.





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