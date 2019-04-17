Праздник в рамках реализации соцпроекта "Тренируемся сами, приглашаем к участию всех" прошел в Северодвинске

Архангельская область >> Общество >> 17.04.2019

Проведение праздника поддержал Фонд президентских грантов. Организатором выступила Северодвинская организация инвалидов с потерей слуха. Задачей праздника было дать заряд здоровья и бодрости участникам и познакомить молодежь с игровыми традициями Русского Поморья.
А. Любимов из социально реабилитационного центра несовершеннолетних "Солнышко" придумал 6 лет назад забавы, которые были придуманы знаменитым краеведом К. Гемп. Под воздействием ее рассказов о жизни поморов, было решено осовременить и стилизовать народные игрища.

Важнее атрибуты праздника - яркий реквизит. Часть спортинвентаря изготовили дети с ограниченными возможностями здоровья в мастерских школы №21, техникума строительства дизайна Северодвинска.

Ребята и их родители забрасывали колобка в печку, ходили стенка на стенку, толкались с оглоблями. Организаторы познакомили ребят с поморскими забавами "Семга идет", "Тяни-толкай", "Не ходи в мою деревню – я с оглоблей здесь стою".

Спортивный праздник "Поморские забавы" также будет проведен 21 апреля для молодежных команд муниципальных образований Приморского района в пос. Рикасиха.





Рекомендуем по теме:

В Легкоатлетическом манеже Мурманска состоялся праздник "Слушай сердцем"

Власти Ненецкого округа продолжают работу по трудоустройству работоспособных инвалидов

Конкурс профмастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья начнет работу 22 апреля

В Архангельске прошел семейный праздник "Сказка приходит в твой дом"

Благотворительная ярмарка "БлагоDAY" прошла в Архангельске

В Архангельске откроют «Музей арктического здоровья»


Мусоросжигательных заводов в Вологодской области не будет

В Вологде запустят новое фанерное производство

Моржи собрались в Мурманске на Чемпионате мира и Кубке Арктики

90 млрд руб. потратят на социнфраструктуру в Коми

Архиепископ Сыктывкарский освятил школу в Орбите

Министр С. Емельянов провел встречу с работниками культуры Усинска

Базу отдыха "Лукоморье" под Архангельском выставили на продажу за 150 млн руб.
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета