Праздник в рамках реализации соцпроекта "Тренируемся сами, приглашаем к участию всех" прошел в Северодвинске

Проведение праздника поддержал Фонд президентских грантов. Организатором выступила Северодвинская организация инвалидов с потерей слуха. Задачей праздника было дать заряд здоровья и бодрости участникам и познакомить молодежь с игровыми традициями Русского Поморья.

А. Любимов из социально реабилитационного центра несовершеннолетних "Солнышко" придумал 6 лет назад забавы, которые были придуманы знаменитым краеведом К. Гемп. Под воздействием ее рассказов о жизни поморов, было решено осовременить и стилизовать народные игрища.



Важнее атрибуты праздника - яркий реквизит. Часть спортинвентаря изготовили дети с ограниченными возможностями здоровья в мастерских школы №21, техникума строительства дизайна Северодвинска.



Ребята и их родители забрасывали колобка в печку, ходили стенка на стенку, толкались с оглоблями. Организаторы познакомили ребят с поморскими забавами "Семга идет", "Тяни-толкай", "Не ходи в мою деревню – я с оглоблей здесь стою".



Спортивный праздник "Поморские забавы" также будет проведен 21 апреля для молодежных команд муниципальных образований Приморского района в пос. Рикасиха.