Власти Карелии планируют направить на строительство очистных сооружений в Суоярви 13 млн руб.

Глава администрации Суоярвского района О. Болгов рассказал, что единственные очистные сооружения здесь находятся в частной собственности, работают с перебоями. Заключено соглашение с республиканским правительством для выделения средств на проектирование новых сооружений, которые будут государственными и использоваться для нужд города. На это потребуется 13 млн руб. В этом году будет подготовлена проектная документация, в следующем году - начнется строительство.



Глава региона А. Парфенчиков сообщал, что на проектирование и реконструкцию очистных сооружений нескольких населенных пунктов направят 31 млн руб., и в их числе Суоярви.



В Суоярви проживает 9 тыс. человек. Комплекс для очистки выбросов здесь был построен для картонной фабрики, прекратившей деятельность в 2012 г. 20% загруженности очистных сооружений приходилось на город. Собственник объекта 4-5 лет на объекте не работал, а по договору аренды на его месте работала другая организация. В 2018 г. у него закончился срок тарифа, он обратились в комитет по ценам и тарифам с прежним пакетом документов, но получил отказ.