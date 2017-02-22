Форум социальных инициатив прошел в Новодвинске

В Новодвинске состоялся форум социальных инициатив, в котором приняли участие 70 человек. Мероприятие прошло накануне 40-летия города.



Вопросы развития Новодвинска рассматривались в необычном ракурсе – в играх. Всего их было три, и все направлены на выявление проблем, генерирование идей соцпроектов и обучение технике соцпроектирования.



Наиболее заинтересованные в воплощении своих идей, смогли проконсультироваться у экспертов в разработке проектов – Ю. Тюшева из Санкт-Петербурга и О. Марфина из Красноярска.



Участники форума выбрали оргкомитет, который будет заниматься разработкой предложений в конкурс грантов АЦБК и сформирует план мероприятий для конкурса. Также в обязанности комитета входит своевременное информирование о ходе конкурса и обеспечение общественной поддержки самым разноплановым проектам.



К 40-летию города будет проведено более 20 волонтерских проектов по благоустройству, повышению качества жизни горожан и реализации их потенциала.



Ключевым партнером мероприятия выступило градообразующее предприятие "Архангельский ЦБК", которое готово взять на себя большую часть ответственности за воплощение проектов в жизнь. Горожане должны подавать идеи и проекты, а лучшие из них комбинат обеспечит финансированием. Главное условие - идеи должны быть свежими и приносить ощущаемый эффект от реализации.



"Архангельский ЦБК" имеет ряд программ для поддержания города, и помимо них он откликается на обращения горожан. Теперь перед предприятием стоит задача перевести диалог в другой формат. В частности, к нему надо привлекать общественность и активных горожан. Новый этап взаимоотношений начнется в год 40-летия Новодвинска, а местные жители сразу смогут оценить эффективность нового подхода.