В НАО отметили день местного самоуправления
Торжество состоялось на учебно-консультационном семинаре глав муниципальных образований округа.
Участие в торжественной церемонии приняли главы муниципальных образований и представители окружной администрации, Заполярного района, Собрания депутатов.
М. Васильев, замгуберантора Ненецкого округа, поздравил представителей местного самоуправления, пожелал успехов на непростом посту. Он отметил, что местное самоуправление – это люди, который первыми встречают людей на местах, первые, кто им помогает, и именно на них сваливаются все проблемы, которые необходимо решать, в том числе и органам власти.
Васильев вручил лучшим работникам администраций грамоты и благодарственные письма от губернатора.
Торжество стало финальной точкой учебно-консультационного семинара глав муниципальных образований. 4 дня главы администрации и представители органов власти, правоохранительных структур, профильных департаментов обсуждали актуальные вопросы. На семинаре поднимались темы выборной компании, ЖКХ, паводка, рыболовства и занятости несовершеннолетних.
День местного самоуправления указом президента РФ учрежден в 2012 г.
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