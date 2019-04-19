В НАО отметили день местного самоуправления

Торжество состоялось на учебно-консультационном семинаре глав муниципальных образований округа.



Участие в торжественной церемонии приняли главы муниципальных образований и представители окружной администрации, Заполярного района, Собрания депутатов.



М. Васильев, замгуберантора Ненецкого округа, поздравил представителей местного самоуправления, пожелал успехов на непростом посту. Он отметил, что местное самоуправление – это люди, который первыми встречают людей на местах, первые, кто им помогает, и именно на них сваливаются все проблемы, которые необходимо решать, в том числе и органам власти.



Васильев вручил лучшим работникам администраций грамоты и благодарственные письма от губернатора.



Торжество стало финальной точкой учебно-консультационного семинара глав муниципальных образований. 4 дня главы администрации и представители органов власти, правоохранительных структур, профильных департаментов обсуждали актуальные вопросы. На семинаре поднимались темы выборной компании, ЖКХ, паводка, рыболовства и занятости несовершеннолетних.



День местного самоуправления указом президента РФ учрежден в 2012 г.