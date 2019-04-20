Ледокол "Капитан Драницын" закончил работу и идет в порт приписки

Расстановка в акватории Белого моря ледокольного флота такова: ледокол "Капитан Драницын" закончил работу и отправился домой в Мурманск. Месяц он находился во льдах и за это время провел 10 судов в порт Кандалакша.



"Капитан Косолапов" – еще один ледокол оказывавший зимой помощь балкерам при швартовке/отшвартовке у причалов Кандалакши. Сейчас он лег в дрейф у мыса Никодимский. "Диксон" находится в дрейфе восточнее – рядом с мысом Зимнегорский.



Сейчас ледовая обстановка в морском бассейне позволяет транспорту самостоятельно передвигаться, а ледовые поля есть только в центральной части и вдоль Горла моря. Но среди капитанов иностранных судов, прибывающих в Кандалакшу или Архангельск встречаются те, кто увидев на горизонте льдину, запрашивают проводку ледоколом. По этой причине дежурство ледоколов в Беломорье продолжается.



Сегодня ледоколы "Капитан Чадаев", "Капитан Евдокимов" отправится на спуск льда на фарватерах и несудоходных рукавах в устье Северной Двины. На эти цели городская казна выделяет немалые средства. Это позволяет открыть острова речной дельты и не подвергать их подтоплению.