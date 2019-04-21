На общегородском субботнике в Мурманске очистили 45 тыс. кв. м. городских территорий

Мурманская область >> Общество >> 21.04.2019

Школьники, студенты, общественники, и сотрудники госучреждений вышли вчера на общегородской субботник и очистили 45 тыс. кв. м. территорий.

Это первый в году общегородской субботник. Руководители столицы Заполярья проводили уборку в сквере у МОДКиНТ им. Кирова, на ул. Воровского. Подобная традиция сохранилась во всех городах страны со времен СССР, когда местные жители наводили порядок перед майскими праздниками. Мурманск проводит субботники ежегодно в рамках программы "Мурманск – город чистоты". Это добровольное мероприятие, на которое также по традиции в обязательном порядке "выгоняют" всех. Помогают добровольцам работники городских служб.

Глава горадминистрации А. Сысоев рассказал, что в субботниках принимает участие со школы. Наводить порядок в родном городе не стыдно, а стыдно выбрасывать из окон мусор и окурки.

Городские службы выполнили механизированную очистку проезжей части, тротуаров, лестниц, зеленых зон. Месячник благоустройства завершится общегородским субботником 27 апреля. Нужный инвентарь, инструменты участники генуборки смогут получить в управляющих организациях.





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