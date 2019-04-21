Буксир "Рим-Москва" прибудет в Мурманск

В Италии построили буксир "Рим-Москва", который отправится в Россию в мае. Судно построили в рамках международной программы "Глобальное партнерство", о чем сообщили пресс-служба "Комплексной утилизации АПЛ".



Изначально новый буксир прибудет в Мурманск, а в конце июня отправится в акваторию губы Сайда. Судно проектировали и строили для "СевРАО" и будут использовать его в совместных работах с плавучим доком-понтоном "Итарус".



Оплачивало заказ на строительство буксира Министерство финансов Италии в рамках итало-российского договора о сотрудничестве в области утилизации атомных подводных лодок России, выведенных из ВМФ страны. Переговоры о строительстве судна проходили 3 года. Стоимость буксира оценивается в 8,5 млн евро.



Руководитель проектного офиса компании "Комплексная утилизация АПЛ" А. Захарчев отметил, что в очередной раз снимает с себя зависимость от сторонних организаций и будет экономить средства от аренды подобных буксиров. Плюсом "Рим-Москва" является способность ходить в Гремиху самостоятельно.