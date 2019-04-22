В Беломорске побывал "Сирийский перелом"

В Беломорске прибывал военный эшелон "Сирийский перелом", который ездит по городам России и демонстрирует достижения военной техники. В этот раз железнодорожный состав привез 500 военных трофеев из Сирии. И хотя акция носит патриотическую направленность, это больше похоже на хвастовство достижениями.



"Сирийский перелом" должен побывать в 60 российских городах, жители которых смогут прямо на вокзале увидеть военную технику, фотографии, оружие и мн. др. Здесь можно было увидеть летательные беспилотные аппараты, танки, броневики, огнестрельное оружие, самодельные взрывчатки и мн. др.



Не всем жителям республики по душе подобная демонстрации трофеев и военной мощи. Например, жительница Питкяранты А. Бойкова объявила пикет и вышла с соответствующим плакатом к танку. Так она выразила мнение относительно войны, омерзительного бряцанья оружием перед лицом народа. За каждым трофеем стоит смерть детей, взрослых, их страх, и показывать это людям – верх цинизма.



Организатор акции - Минобороны РФ. Завтра поезд посетит столицу Карелии - Петрозаводск.