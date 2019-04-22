Краснофлотский мост отремонтируют в Архангельске

Архангельская область >> Общество >> 22.04.2019

В мэрии Архангельска прошло совещание с УПРДОР "Холмогоры".

Представители УПРДОР "Холмогоры", проектных организаций, отвечающих за ремонт Краснофлотского моста, работ на Окружном шоссе к аэропорту обсудили оформление документов на землю под стройплощадки.

Капремонт Краснофлотского моста для Архангельска является важнейшей стройкой. В 2020 г. планируется закрытие Северодвинского моста, который также требует ремонта, поэтому Краснофлотский мост всю нагрузку примет на себя. Ответственные департаменты горадминистрации должны оказать помощь Управлению автомагистрали Москва-Архангельск ФДА, минимизировать срок оформления нужных документов.

Глава Архангельска И. Годзиш призвал работать быстро и не затягивать решение насущных вопросов. Техническое решение по ремонту подъезда к аэропорту принято. Согласно ему, планируется расширить проезжую зону, заменить коммуникации, освещение на Окружном шоссе.
Все работы нужно провести качественно и оперативно, чтобы закрытие Северодвинского моста не вызвало коллапс на дорогах региона.





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