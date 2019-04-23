Вологда за 3 года увеличила в 3 раза финансирование летней занятости подростков

В этом году 760 тыс. руб. выделено из горбюджета на организацию работы 370 школьных бригад из 22 учебных заведений.



Для подростков рабочие места создадут на предприятиях, поскольку такое решение поддержано десятками компаний, среди которых ВОМЗ, комбинат "Тепличный", ВПЗ, газовая служба. Организуют работу по занятости школьников горадминистрация, облдепартамент труда, региональный Союз предпринимателей и промышленников.



В 2017 г. из горбюджета на трудоустройство подростков было выделено 200 тыс. руб., в 2018 г. - 480 тыс. руб. Ежегодно поступают средства софинансирование от Вологодской области. Спонсорскую поддержку оказывают предприятия и организации. Это важное направление для города, особенно для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Трудоустройство дает им возможность заработать, купить то, о чем они мечтали.



Заммэра Вологды и начальник департамента экономразвития С. Пахнина рассказала, что поддержка этого направления будет увеличиваться. В 2018 г. на лето трудоустроились 740 подростков на 16 предприятиях.