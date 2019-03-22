Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Роскомнадзору необходима уверенность, что поисковые системы и сервисы VPN справляются с пресечением деятельности опасных сайтов. С этой целью была заказана система контроля. Специалисты в области IT-технологий усомнились в правильности такого шага.
Цена работ по созданию системы – 25 миллионов рубл. Сумма заявлена в конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок. Заказ оформила подведомственная организация регулятора – ФГУП ГРЧЦ. В начале апреля будут подведены итоги и станет известно наименование фирмы-исполнителя. Задача проекта – получить подтверждение, что поисковые системы, частные виртуальные сети, анонимайзеры и прокси-серверы своевременно блокируют запрещенныеинтернет-ресурсы. К их числу относятся онлайн кинотеатры, сайты, призывающие к самоубийствам, а также те из них, где продаются наркотики или проводятся азартные игры (включая, сайты, раздающие бездепозитные бонусы за регистрацию).
По мнению заказчика программа снизит расходы ФГУП на постоянный (24 часа в сутки) контроль операторов поисковиков и частных сетей. Отпадет необходимость тратить трудовые и временные ресурсы работников на эти мероприятия. Об этом говорится в документе закупки. Также сообщается, что программа не является прорывом в сфере IT, однако сейчас в стране нет системы, которая в автоматическом режиме решала бы подобные задачи.
Специалисты в области высоких технологий сомневаются, что машина будет следить за порядком лучше живых сотрудников.
Как борются сейчас против нелегального контента?
Принятый шестнадцать месяцев назад закон «Об информации...» обязывает частные сервисы и анонимайзеры прекращать поток посетителей к вредоносным ресурсам. Однако под требование попадают не все сервисы, а только имеющие уведомление службы и подключенные к реестру (ФГИС), куда собираются данные о нелегальных интернет-страницах.
Сложность состоит в том, что Роскомнадзор может заставить сайт подключиться к ФГИС, только если в службу обратятся представители ФСБ или оперативные работники государственных органов. На выполнение требования сервису дается месяц. Если оно не выполнено, то приостановке подлежит деятельность самого анонимайзера или VPN.
Анонимайзеры не спешат исполнять закон. Только некоторые из них (отечественные) сообщили, что не имеют ничего против требований этого закона. Среди лояльных – Chameleon и 2ip. Иностранные сервисы не намерены выполнять требования Роскомнадзора. Как проинформировал журналистов сотрудник службы, на начало прошедшего года ни ФСБ, ни другие органы не выступали с требованиями заблокировать тот или иной анонимайзер. В базе ФГИС на сегодня нет ни одной строки, касающейся нарушителей-анонимайзеров.
Иначе дело обстоит с поисковиками. Схема взаимодействия та же: подключение к ФГИС и оперативное прекращение деятельности запрещенных ресурсов. «Мейл.РуГруп», «Яндекс» и ростелекомовский «Спутник» проявили лояльность. «Гугл» больше года оттягивал принятие решения в пользу сотрудничества. В конце прошлого года поисковик получил требование об уплате полумиллионного штрафа, который был погашен в начале этого года. Роскомнадзор требовал от «Гугла» удалить данные о самоубийствах, наркотиках, экстремизме, а также информацию об азартных играх и детский порно-контент. Сейчас поисковик вычищает около 70 процентов ссылок на такие страницы.
Неизвестно, участвует ли «Гугл» в системе ФГИС, но сотрудники службы уверены, что взаимодействие с поисковиком идет плодотворно.
Какие будут изменения в системе контроля?
Сейчас контроль происходит в ручном режиме. Сначала Роскомнадзор делает распоряжение, затем работник ГРЧЦ проверяет VPN или поисковую систему: нет ли в выдаче нелегальных страниц. О проделанной работе пишется отчет в вышестоящую инстанцию. После того, как автоматическая система будет подключена, сотрудникам не придется тратить время на ручные проверки. Однако инициатива каждой проверки будет исходить, как и раньше, от Роскомнадзора. Подавляющее большинство сервисов VPN, прежде всего иностранных, не прониклись идеей блокировки нелегальных страниц. По мнению профессионального сообщества, сама эта мысль противоречит идее частных сетей. Ручной отлов правонарушителей очень сложен. М.Климарев, руководитель Общества защиты интернета объяснил причину. Он рассказал, что поисковики, обученные выдавать по ссылкам релевантные данные, теперь вынуждены решить противоположную задачу: по ссылке отсеять ключевые фразы, по которым пользователь может попасть на тот или иной ресурс. Руководство «Гугла» и «Яндекса» не стало ничего пояснять.
Какая польза от новинки?
М.Рябыко, глава организации, занимающейся вопросами защиты авторских прав во всемирной паутине, уверен, что положительный результат работы системы будет обусловлен настройками. Выборочная проверка, неважно ручная или автоматическая, не принесет ощутимого результата. Нужно, чтобы выдача сайтов мониторилась, например, на слово «наркотики». Все подозрительные случаи должны сразу отмечаться. М.Рябыко уверяет, что только на таких условиях система может стать помощью Роскомнадзору. К.Казарян, известный аналитик в сфере е-коммерции, видит проблему в том, что закон 2017-го года не содержит пояснений о средствах реализации. Поисковые системы получают информацию из реестра в форме, непригодной к машинной обработке. Приводить данные в надлежащий вид нужно в ручном режиме. К.Казарян не видит трудностей с написанием ПО, способного автоматом выводить за пределы видимости пользователей необходимые страницы. Сложность, по его мнению, – в ручной обработке перечней. Карен оценивает готовящуюся систему как не самую рациональную. Кроме того, он уверен, что на реализацию данного проекта можно потратить гораздо меньшую сумму.
В ответ специалист Роскомнадзора отметил, что цель системы – именно своевременное предоставление пригодных к использованию списков вредоносных страниц.
Сотрудник Rocket VPN отрицает какие-либо уведомления Роскомнадзора своей компании. Он видит причину в ориентировании сети на англоязычных пользователей. В Rocket согласны в случае необходимости выполнить предписания Роскомнадзора, но только для российских сервисов. Источник также не уверен в успехе заказанной системы. Он говорит, что в условиях отсутствия у VPN постоянных серверов, качественного мониторинга не получится. Даже инновационную китайскую систему можно взломать за несколько минут. В Rocket считают, что отечественная будет уступать китайской по многим параметрам.
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