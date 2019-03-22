Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Роскомнадзору необходима уверенность, что поисковые системы и сервисы VPN справляются с пресечением деятельности опасных сайтов. С этой целью была заказана система контроля. Специалисты в области IT-технологий усомнились в правильности такого шага.



Цена работ по созданию системы – 25 миллионов рубл. Сумма заявлена в конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок. Заказ оформила подведомственная организация регулятора – ФГУП ГРЧЦ. В начале апреля будут подведены итоги и станет известно наименование фирмы-исполнителя. Задача проекта – получить подтверждение, что поисковые системы, частные виртуальные сети, анонимайзеры и прокси-серверы своевременно блокируют запрещенныеинтернет-ресурсы. К их числу относятся онлайн кинотеатры, сайты, призывающие к самоубийствам, а также те из них, где продаются наркотики или проводятся азартные игры (включая, сайты, раздающие бездепозитные бонусы за регистрацию).



По мнению заказчика программа снизит расходы ФГУП на постоянный (24 часа в сутки) контроль операторов поисковиков и частных сетей. Отпадет необходимость тратить трудовые и временные ресурсы работников на эти мероприятия. Об этом говорится в документе закупки. Также сообщается, что программа не является прорывом в сфере IT, однако сейчас в стране нет системы, которая в автоматическом режиме решала бы подобные задачи.



Специалисты в области высоких технологий сомневаются, что машина будет следить за порядком лучше живых сотрудников.





Как борются сейчас против нелегального контента?

Какие будут изменения в системе контроля?

Какая польза от новинки?