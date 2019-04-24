Памятник работникам прокуратуры появится в Петрозаводске

Республика Карелия >> Общество >> 24.04.2019

Памятник ветеранам ВОв – работникам прокуратуры установят на ул. Титова. Члены худкомиссии выдвинули замечания, на основании которых в проект будут внесены изменения.

В столице Карелии прошло заседание худкомиссии, на котором обсуждали установку памятника работникам прокуратуры. Этот проект уже рассматривался, но его автор Е. Пермяков внес ряд корректировок. В основном претензии к памятнику были по поводу его внешнего вида. Его хотели сделать более современным, а не стандартным, как это было принято 40-50 лет назад.

На заседании Пермяков представил новые варианты. Каждый из них мог бы стать украшением площадки у входа в здание прокуратуры республики, но и в этот раз мэр карельской столицы И. Мирошник нашла к чему придраться.

В результате проект памятника ждет очередная доработка. Жители Петрозаводска считают, что проще было спросить мнение горожан, выставив на голосование несколько вариантов. Победивший проект стал бы основой для будущего памятника. Этот вариант выбора используется довольно часто и показал свою действенность.





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