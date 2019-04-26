Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" стартовала в Нарьян-Маре

Первыми в регионе к акции присоединились жители арктического пос. Каратайка. Эстафету подхватил Нарьян-Мар, где волонтеры Победы дали старт акции вчера в 17:00. Они раздавали георгиевские ленточки, символизирующие славу истории страны. Акция состоялась на площади Марад'сей. Акция продлится до 9 мая.



Организаторы рассказали, что в муниципалитеты НАО направлено 2 тыс. ленточек, и по мере приближения к празднику их будут высылать еще.



В Нарьян-Маре акция объединила 40 волонтеров, которые в этом году подключились к ней первыми, приобщив воспитанников детского дома, которые раздавали георгиевские ленточки в микрорайоне Качгорт.



В прошлом году символ Победы получили 5 тыс. жителей НАО.



Цель акции - формирование патриотических ценностей, уважения к Родине, истории, сохранение памяти о людях, погибших во время защиты Отечества.



Традиция раздавать полосатые черно-оранжевые ленты зародилась в 2005 г. Ее инициатором стала жительница Новосибирска Н. Лосева. В 2019 г. акция пройдет в 13 раз, а всего за время ее проведения по миру разлетелись миллионы лент.