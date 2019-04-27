Заключенные Коми научились выпекать куличи

На базе ИК-19 и 24 прошли мастер-классы для обучающихся на поваров и пекарей. В преддверии Пасхи в профессиональном образовательном учреждении №22 на базе ИК-19 и 24 заключенных ознакомили с технологической картой выпекания куличей с разными способами, приготовлению теста, деталями выпекания сдобы, применяемым оборудованием, секретами. Обучающиеся разукрасили пасхальные яйца, поэтому все, что нужно для празднования Пасхи было сделано своими руками.



Цель мастер-класса - познание осужденными тонкостей кулинарии, ознакомление с историей, традициями празднования Пасхи, воспитание нравственности и расширение культурного и общего кругозора. Мероприятие научило заключенных делать что-то съедобно своими руками, поскольку ранее большинство из них ничего кроме бутербродов и яичницы делать не умели. Пасхальные кулиничи – не самое простое в приготовлении блюдо. Его сделать сложнее, чем блинчики или хлеб. Приходится придерживаться определенных правил, строго соблюдать рецептуру, иначе кулич не получится вкусным и сдобным. На мастер-классе выпечка получилась.