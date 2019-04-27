В Детском центре "Гренада" проходит военно-патриотический слет "Наследники Великой Победы"

Республика Коми >> Общество >> 27.04.2019

В центре Гренада (Сыктывдинский район) проходит профильный слет РДШ "Наследники Великой Победы". Около ста школьников 11 - 15 лет приехали на военно-патриотический слет, который в этом году стал десятым. На нем были школьники из Воркуты, Сосногорска, Инты, Усинска, Сыктывкара, Ухты, Корткеросского района.

Торжественно открыли слет М. Ганов, замминистра образования Коми, А. Рытиков, федеральный координатор ВПНРДШ и О. Медведева, председатель РДШ Коми.

Целью слета стало знакомство с поднаправлениями деятельности патриотического направления РДШ, разработка, внедрение проектов патриотической направленности. Школьники встретились с экспертами патриотической направленности. Представители МЧС Коми развернули 5 показательных площадок, на которых ребят учили выживать на природе, показали им оборудование спасателей, рассказали, как с ним работать. Ребята сами поливали из пожарного шланга, мерили экипировку пожарных.

Участникам смены рассказали, что делать при спасении на воде. Но больше всего школьникам понравилось общаться с собакой-спасателем Мартой. Завершилась встреча общением с медиками, которые рассказали о первой помощи и способах наложения повязок.





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