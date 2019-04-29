В мурманские дворы с лужами прилетели утки

Мурманская область >> Общество >> 29.04.2019

Мурманчане отмечают, что в этом году утки прилетели намного раньше обычного, и так как лед сошел еще далеко не на всех водоемах, пернатые плескаются в лужах.

С лужами в городе проблем нет, так как с наступлением тепла снег тает активно, а большие лужи внешне ничем не отчаются от небольших прудов. Плавать в них утки не могут, так как лужи мелкие, но воды им хватает для водных процедур. Некоторые особи пытаются нырять, но у них это не получается.

Местные жители стали замечать птиц даже в местах, где их раньше никогда не было, например, во дворах жилых домов. Так утки активно плескаются в лужах на ул. Книповича, Радищева, Капитана Орликовой, К. Либкнехта, Хлобыстова и др.

Наплыв уток - это исключение из правил. Обычно пернатые боятся людей и близко к ним стараются не подходить, и то, что они массово прилетели в город, объясняется ранним потеплением. Со временем они переместятся на привычные для них водоемы. Пока утки стараются прятаться от людей в кустах, а на любителей фотографировать реагируют грозным шипением. Экологи предполагают, что ранний наплыв уток объясняется плохой экологией их постоянных мест обитания.





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