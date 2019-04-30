220 ненецких детей отправятся летом в Сочи

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 30.04.2019

В Отделение соцзащиты подвели итог тендера на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. На это из бюджета региона направят 8,3 млн руб. По результатам рассмотрения заявки от Центра детского отдыха Южного округа 20 сопровождающих повезут 220 детей в ДОК "Дружба". Оздоровительное учреждение расположено в пос. Нижнее Макопсе Лазаревского района Сочи.

Заявка в тендере оказалась единственной, поэтому победителем тендера стала компания, которая ее подала. Перед заключением контракта детский оздоровительный комплекс проверят на соответствие требованиям, заявленным в конкурсной документации, о чем рассказали в Департаменте здравоохранения НАО.

Согласно документации, оздоровительное учреждение должно находиться на первой береговой линии, должно быть обеспечено системой охраны, пропускным режимом, тревожной кнопкой, видеонаблюдением. Также есть условия к проживанию, медобслуживанию, оздоровлению.

Выезд детей пройдет в 2 смены (с 22 июня и 13 июля).

В прошлом году за пределами НАО за счет окружного бюджета оздоровились 220 детей.





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