220 ненецких детей отправятся летом в Сочи

В Отделение соцзащиты подвели итог тендера на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. На это из бюджета региона направят 8,3 млн руб. По результатам рассмотрения заявки от Центра детского отдыха Южного округа 20 сопровождающих повезут 220 детей в ДОК "Дружба". Оздоровительное учреждение расположено в пос. Нижнее Макопсе Лазаревского района Сочи.



Заявка в тендере оказалась единственной, поэтому победителем тендера стала компания, которая ее подала. Перед заключением контракта детский оздоровительный комплекс проверят на соответствие требованиям, заявленным в конкурсной документации, о чем рассказали в Департаменте здравоохранения НАО.



Согласно документации, оздоровительное учреждение должно находиться на первой береговой линии, должно быть обеспечено системой охраны, пропускным режимом, тревожной кнопкой, видеонаблюдением. Также есть условия к проживанию, медобслуживанию, оздоровлению.



Выезд детей пройдет в 2 смены (с 22 июня и 13 июля).



В прошлом году за пределами НАО за счет окружного бюджета оздоровились 220 детей.