"Бессмертный полк" в НАО объединит 4 тыс. участников

В День Победы колонна всероссийской акции "Бессмертный полк" пройдет по улицам Нарьян-Мара с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акция стартует в 15:00 на ул. Выучейского у памятника Нарьян-Марским портовикам.



Сбор участников намечен на 14:00. Для людей будет работать полевая кухня, пройдут акции "Красная гвоздика" и "Георгиевская ленточка".



"Бессмертный" полк пройдет до площади Марад’ сей. Участникам предстоит преодолеть расстояние в 900 м за 40–50 мин. Завершится акция возложением венков и цветов к Обелиску Победы. Во время шествия прозвучат песни военных лет.



Напомним, что акция "Бессмертный полк" состоится во всех муниципалитетах Ненецкого округа, и по прогнозам, участие в ней примут 2,5 тыс. человек в Нарьян-Маре, 1,5 тыс. в других населенных пунктах. В рамках торжеств на всех памятниках региона, посвященных Великой Победе, нести вахту будет Почетный караул.



Напомним, что в 2018 г. в ряды "Бессмертного полка" НАО встали 3,6 тыс. жителей региона. С каждым годом количество участников акции увеличивается.