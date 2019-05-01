В Сыктывкаре появится новый арт-объект - вращающийся глобус

Республика Коми >> Общество >> 01.05.2019

Осужденные ИК25, которые обучаются в федеральном профессиональном образовательном учреждении №23 ФСИН РФ, в рамках практики изготовили металлический декоративный глобус.

Форма арт-объекта выбрана неслучайно, поскольку глобус является символом мира, знаний, а в городе подобных объектов почти нет. По этой причине именно такой дар получила администрация Сыктывкара для оформления улиц. Кроме того, это возможность показать, на что способны учащиеся образовательного учреждения, которые учатся на сварщиков.

Предложение заинтересовало руководство горадминистрации, которое побывало с рабочим визитом в ИК25. В учреждение приехали замруководителя горадминистрации по связям с общественностью Е. Семейкина и главный архитектор Сыктывкара В. Рунг. Гости зашли в цехе металлоизделий, оценили глобус с вбитой надписью "В дар Сыктывкару от ФКП образовательного учреждения №23". Глобус можно вращать.

Рунг попросил убрать острые углы, добавив долготу снизу и сверху, что поможет предотвратить возможность забраться внутрь. Обновить глобус должны до 1 сентября.






Рекомендуем по теме:

В Сыктывкаре прошел эта ледовых гонок "СуперШип"

Териберка отпраздновала 495-летие

Музей Северного Приладожья отметил юбилей

Карельские дети уже отправились на черноморский отдых

Власти Сыктывкара принимают меры по переводу обучения в школах только на первую смену

Новый каток появится в Сыктывкаре к новому году


В Общественной палате Архангельской области утверждена резолюция экофорума "Чистый Север – чистая страна!"

Писатель-сатирик В. Шендерович выступил в Поморской филармонии

Сотрудники бассейна в Коми наказаны за халатность

Онкологический диспансер могут построить в Карелии

Д. Мацуев приедет с концертом в Архангельск

С начала года 8 безработных НАО получили денежную помощь на открытие своего дела

Новая молочная ферма будет построена в ненецком с. Оксино
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета