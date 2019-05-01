В Сыктывкаре появится новый арт-объект - вращающийся глобус

Осужденные ИК25, которые обучаются в федеральном профессиональном образовательном учреждении №23 ФСИН РФ, в рамках практики изготовили металлический декоративный глобус.



Форма арт-объекта выбрана неслучайно, поскольку глобус является символом мира, знаний, а в городе подобных объектов почти нет. По этой причине именно такой дар получила администрация Сыктывкара для оформления улиц. Кроме того, это возможность показать, на что способны учащиеся образовательного учреждения, которые учатся на сварщиков.



Предложение заинтересовало руководство горадминистрации, которое побывало с рабочим визитом в ИК25. В учреждение приехали замруководителя горадминистрации по связям с общественностью Е. Семейкина и главный архитектор Сыктывкара В. Рунг. Гости зашли в цехе металлоизделий, оценили глобус с вбитой надписью "В дар Сыктывкару от ФКП образовательного учреждения №23". Глобус можно вращать.



Рунг попросил убрать острые углы, добавив долготу снизу и сверху, что поможет предотвратить возможность забраться внутрь. Обновить глобус должны до 1 сентября.





