В Вологде отремонтируют автовокзал

В здании автовокзала планируют обновить перрон, крыльцо, заасфальтировать место высадки/посадки пассажиров, установить современные знаки навигации. Также планируется расширить территорию автовокзала, поскольку в часы пик прибывает много автобусов одновременно. Транспорту не хватает мест, поэтому приходится выезжать на территорию муниципальной собственности. В рамках выезда на объект глава Вологодской области О. Кувшинников поручил решить этот вопрос.



Мэр города С. Воропанов отдал поручению привести в порядок площадь Бабушкина, которую туристы видят в первую очередь, приезжая в Вологду. Она должна выглядеть презентабельно, для чего нужно убрать мусор, бесхозные железобетонные блоки. Все работы должны провести до конца лета.



Напомним, что услугами автовокзала пользуются миллионы пассажиров. Это дачники, жители райцентров, иногородние студенты, гости из других регионов, иностранные туристы. Задача города - сделать пребывание людей на территории вокзала максимально комфортным, безопасным, предлагать качественный сервис.