Белые ночи начались в Мурманске

Мурманская область >> Общество >> 03.05.2019

Теперь в Мурманске всегда светло. Этому способствует начало сезона Белых ночей и обилие снега. Природное явление вступило в права на мурманской широте 2 мая. Солнце не опускается ниже линии горизонта. Оно опускается только на 6 градусов, поэтому небо продолжает оставаться светлым, в состоянии весенних сумерек. Теперь продолжительность светлого дня равна 24 часам.

Местное население уже привыкло к тому, что Белые ночи каждый год наступают в разное время, и с каждым годом раньше. Но на самом деле традиционное чудо природы всегда придерживается расписания и длится 19 дней.

После них наступает Полярный день, который начнется в этом году 22 мая и закончится 22 июля. Это возможность насладиться естественным светом после Полярной ночи, которую многие переносят очень тяжело. По причине ночи 24 часа в сутки многие люди уезжают из Мурманска, так как нехватка света отрицательно сказывается на здоровье и психологическом состоянии. Некоторые остаются, чтобы восполнить недостаток света в Полярный день, но он также является испытанием для северян.





Рекомендуем по теме:

На Солнечной горке Мурманска 11 января пройдет торжественная встреча рассвета

Стратегию развития оленеводства разработали в НАО

В Хибинах прошел Арктический ночной забег

В Мурманске начали кормить детей рыбьим жиром

В Мурманске отметили День солнца

В детсадах Мурманска детей начали кормить рыбьим жиром


Сотрудники бассейна в Коми наказаны за халатность

Онкологический диспансер могут построить в Карелии

С начала года 8 безработных НАО получили денежную помощь на открытие своего дела

Новая молочная ферма будет построена в ненецком с. Оксино

Архангельская область появилась на гастрономической карте России

Мурманский морской торговый порт ввел в строй первую очередь пылезащитного экрана

Подготовку к полевой кампании на Вологодчине обсудили в правительстве области
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета