Белые ночи начались в Мурманске

Теперь в Мурманске всегда светло. Этому способствует начало сезона Белых ночей и обилие снега. Природное явление вступило в права на мурманской широте 2 мая. Солнце не опускается ниже линии горизонта. Оно опускается только на 6 градусов, поэтому небо продолжает оставаться светлым, в состоянии весенних сумерек. Теперь продолжительность светлого дня равна 24 часам.



Местное население уже привыкло к тому, что Белые ночи каждый год наступают в разное время, и с каждым годом раньше. Но на самом деле традиционное чудо природы всегда придерживается расписания и длится 19 дней.



После них наступает Полярный день, который начнется в этом году 22 мая и закончится 22 июля. Это возможность насладиться естественным светом после Полярной ночи, которую многие переносят очень тяжело. По причине ночи 24 часа в сутки многие люди уезжают из Мурманска, так как нехватка света отрицательно сказывается на здоровье и психологическом состоянии. Некоторые остаются, чтобы восполнить недостаток света в Полярный день, но он также является испытанием для северян.