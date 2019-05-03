Губернатор Мурманской области посетил Апатиты и Оленегорск

Мурманская область >> Общество >> 03.05.2019

В свои выходные губернатор Мурманской области А. Чибис решил с неофициальным визитом съездить в Оленегорск и Апатиты. Итогом этой поездки стали поручения по благоустройству населенных пунктов.

В Апатитах Чибис посетил центральную площадь, где ему не понравился алкомаркет с большой вывеской. Этот магазин отрицательно влияет на имидж города, поэтому до 6 мая Чибис поручил разработать план решения ситуации. Недопустимо, чтобы участники "Бессмертного полка" шли мимо вывесок с призывом распивать алкоголь.

В Оленегорске Чибис отметил хорошую уборку улиц. Не зря город наравне с Кандалакшей вышел в финал конкурса благоустройства малых городов. Победить он так и не сумел, и, соответственно, не получил федеральное финансирование. Теперь задуманное будет воплощаться в жизнь за счет своего бюджета.

А. Чибис отдал поручение заблокировать доступ в недостроенные и заброшенные здания, закончить убору улиц. С хорошей стороны губернатора удивили местные дороги, на которые местное население постоянно жалуется. Но на самом деле 50% населенных пунктов в стране таких дорог не имеют.





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