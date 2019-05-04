В водах Архангельска на смену буксирам пришли теплоходы

Вчера в 23:00 в Архангельской области открылась навигация по распоряжению капитана порта. Снято ограничение на плавание судов без ледовых усилений без соответствующего сопровождения по акватории порта Архангельск.



Буксиры уступили место теплоходам. Жители Поморья могут планировать поездки в центр города, на острова, могут рассчитывать на расписание летней навигации этого года. Узнать расписание можно на офсайте горадминистрации. Сегодня теплоходы курсируют в штатном режиме по расписанию. Новые маршруты еще могут появиться в расписании с июня, но уже сейчас жители отдаленных поселков получили возможность добираться до столицы Поморья быстрее и чаще чем раньше.



Конечно, весенняя погода еще может преподнести сюрпризы в виде заморозков и снега, но вряд ли они окажутся на столько сильными, чтобы для проводки судов потребовалось ледоколы.



Также нововведения коснулись общественного транспорта города. В Архангельске теперь работают ночные автобусы по маршруту №90. Они будут курсировать с 23:00 до 5:00.