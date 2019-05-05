Карельские поисковики получили грант на поиск мест захоронений фронтовиков

Республика Карелия >> Общество >> 05.05.2019

Поисковики побывают в Суоярвском, Медвежьегорском, Лахденпохском, Сегежском, Питкярантском, Пряжинском, Олонецком районах республики для установления мест гибели героев ВОв и советско-финской войны.

Проект “Герои Карельского фронта”, представленный “Союзом поисковых отрядов республики”, поучаствовал в конкурсе грантов НКО (некоммерческих организаций и объединений) на организацию мероприятий по воспитанию патриотизма у граждан России. Из 418 заявок отобрали 42, среди которых была и эта, получившая 647 тыс. руб. на реализацию.

В этом году поисковики организуют 15 полевых экспедиций в разные районы Карелии. Их цель - установить точные места гибели героев Советского Союза двух войн. Теперь “Союз поисковых отрядов Карелии” готов принять всех желающих участвовать в экспедициях на территории республики. Объединение принимает волонтеров, которые имеют возможность поехать с поисковыми отрядами в экспедиции в весенне-летний период. Это не обязательно должны быть жители Карелии.





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